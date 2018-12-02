حملات الخير تستمر لمواجهة برد الشتاء .. طرق التبرع وسعر السهم

مروة كمال
مع بدء موسم الشتاء، تستعد الجمعيات الخيرية بتجهيز المساعدات للفقراء في قري مصر والأماكن النائية، وجمع التبرعات، وتتعدد طرق مساعدة الفقراء كل عام، ولم يعد الأمر قاصرا على "بطانية الشتاء"، ولكن أصبح هناك استعدادات أخرى.
حملة دفيهم
ولعل أبرز الحملات التي تهتم بالفقراء والمحتاجين، والتي تهدف لتوفير الإعانات، هي حملة "دفيهم"، ويشترك في تلك الحملة آلاف على مستوى الجمهورية، من جمعيات ومساجد وأفراد ومؤسسات.
سقف البيوت
"الحملة مش بس بطاطين، ولكن في سهم تسقيف البيوت وسهم الدفاية وسهم ملابس الشتاء، وسهم...
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