أسعار وطريقة التقديم لخدمة الهاتف الأرضي من اتصالات

كشف مصدر مسؤول بشركة اتصالات مصر أسعار خدمة الهاتف الأرضي التي أطلقتها الشركة نهاية الشهر الماضي.

وقال المصدر في تصريح لمصراوي إنه سيتم طرح خدمات الهاتف الأرضي بنظام الباقات، وستتراوح أسعار الباقات بين 15 إلى 65 جنيهًا بحسب عدد الدقائق التي ستمنح للعميل.

وهذه ستكون المرة الأولى التي تقدم فيها شركة غير الشركة المصرية للاتصالات خدمات الهاتف الأرضي.

وحصلت شركة اتصالات مصر على رخصة الهاتف الثابت ضمن رخصة الجيل الرابع للمحمول في سبتمبر 2017.