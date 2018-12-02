أردوغان: شعب اليمن ترك لمصيره لأنه يعيش في منطقة لا تمتلك الثروات النفطية

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على إيجاد حل عاجل للحرب الدائرة في اليمن.
وحذر أردوغان في تصريح له على احد مواقع التواصل الإجتماعي من أن "الأوضاع في اليمن تدهورت حتى مرحلة لا تدمي قلوب المسلمين فقط بل الإنسانية جمعاء".
ولفت الى أنه "علينا في أسرع وقت ممكن تخفيف آلام الشعب اليمني المظلوم الذي ترك لمصيره لأنه يعيش في منطقة جغرافية لا تمتلك الثروات النفطية".
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