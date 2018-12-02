حزب الاتحاد: لضبط الانفلات واعتماد خطاب سياسي عاقل

اشار المكتب السياسي ل​حزب الاتحاد​ إلى أن "الأحداث التي شهدها ​لبنان​ خلال اليومين الماضيين، نتاج واقع الانفلات والجنون السياسي الذي ينتجه هذا النظام، وتتموضع القوى السياسية داخله، وينتج كل فترة الأزمات تلو الأخرى ويدخل البلاد في توترات خانقة".

وأسف الحزب في بيان له ل "ما نتج من هذا الاحتقان من إراقة دماء زكية وخسارة الشهيد محمد ابو ذياب"، داعيا "كل العقلاء إلى التدخل من أجل ضبط هذا الانفلات ووضع الأمور في مسارها الصحيح وإعتماد خطاب سياسي عاقل، حفاظا على الاستقرار العام ومنعا من انزلاق الأحداث إلى متاهات خطيرة لا يدري أحد إلى أين تصل".