مصادر المنار: العقدة الحكومية الاساس هي بالتصلب الذي يبديه الحريري

أكدت مصادر سياسية ان حراك وزير الخارجية ​جبران باسيل​ باسيل لم يتوقف والعمل مستمر لتطويق الثغرة الحكومية قبل سدها، مشيرة الى انه حتى اللحظة الحركة الحكومية بلا بركة.

واضافت المصادر عبر "المنار": "مبادرة باسيل لم تنته فهو يملك عدة خيارات بديلة وقد تظهر ملامحها بالايام المقبلة"، مشيرة الى ان العقدة الاساس هي بالتصلب الذي يبديه رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، الأمر الذي لمسه باسيل خلال لقاءه بالحريري الجمعة الماضية اذ لم يتفاعل الحريري ايجابا مع نقاط وزير الخارجية بل اعاد تأكيد رفضه استقبال النواب ​السنة​ المستقلين.