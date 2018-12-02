مصادر المنار: العقدة الحكومية الاساس هي بالتصلب الذي يبديه الحريري

أكدت مصادر سياسية ان حراك وزير الخارجية جبران باسيل باسيل لم يتوقف والعمل مستمر لتطويق الثغرة الحكومية قبل سدها، مشيرة الى انه حتى اللحظة الحركة الحكومية بلا بركة.
واضافت المصادر عبر "المنار": "مبادرة باسيل لم تنته فهو يملك عدة خيارات بديلة وقد تظهر ملامحها بالايام المقبلة"، مشيرة الى ان العقدة الاساس هي بالتصلب الذي يبديه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الأمر الذي لمسه باسيل خلال لقاءه بالحريري الجمعة الماضية اذ لم يتفاعل الحريري ايجابا مع نقاط وزير الخارجية بل اعاد تأكيد رفضه استقبال النواب السنة المستقلين.
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