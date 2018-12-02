أبي خليل في اطلاق مشروع الطاقة الخضراء: لتعميم هذا النموذج على كافة ا

شكر وزير الطاقة ​سيزار ابي خليل​ خلال إطلاق مشروع الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة بعنوان "كل شي صار أحلى ما عدا الطبيعة" "كل الشركاء الذين انجحوا هذا المشروع، وأكد "أهمية هذا المشروع وأهمية الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة وكيف يجب تعميم هذا النموذج على كافة المناطق وخلق ثقافة الطاقة الخضراء لدى المواطنين كافة من خلال البلديات التي تلعب دورا أساسيا على هذا الصعيد وخاصة موضوع اللامركزية وكيف هذا النموذج هو نجاح يحتذى به على صعيد الشراكة بين البلديات والمجتمع الأهلي على صعيد موضوع الطاقة و​البيئة​ والتأثير على ​التغير المناخي​".

وتطرق ابي خليل الى "نجاح ​وزارة الطاقة​ في رفع الإنتاج إلى 12% وخلق 10 آلاف فرصة عمل في قطاعات ​الطاقة المتجددة​ من خلال تأمين حوالى 560 مليون ​دولار​ لهذه المشاريع، إضافة إلى نجاحات في مضمار إنتاج كهرباء من طاقة الرياح وشراء كهرباء من ​القطاع الخاص​ من دون دعم بكلفة منخفضة" لافتا الى ان "هذا المشروع سيعنى بتنمية القدرات الشبابية والنسائية والطاقة المستدامة وخلق فرص عمل في أكبر عدد من المناطق".