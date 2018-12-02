وفد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم

رحب وزير الدولة بوزارة العدل، د. محمود أبكر دقدق، بوفد اللجنة الفنية التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي بدأ زيارة الخرطوم، يوم الأحد، وأكد دقدق خلال اللقاء بالوفد، استعداد وزارته للتعاون التام مع البعثة.

كما التقت اللجنة الفنية، في مستهل زيارتها، أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، وأعلنت مقرر المجلس سوسن حسين، الترحيب بالوفد، واستعدادهم لتقديم الدعم اللازم الذي من شأنه تسهيل عمله بالسودان.

إلى ذلك، أشارت رئيسة الوفد، جولييت، مسؤولة مكتب شرق وجنوب أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بحسب الشروق – إلي أن زيارة البعثة تهدف إلى الاطلاع على وجهات نظر وآراء الجانب السوداني، وعلى التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان بالسودان.

هذا وقد تناول أعضاء المجلس الاستشاري خلال الاجتماع، التقدم المحرز من قبل السودان في مجال حقوق الإنسان، واحتياجات السودان في مختلف المجالات، بالتركيز على رفع القدرات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)