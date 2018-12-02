مطاحن سين: مخزون القمح يكفي البلاد لـ(3) أشهر

كشفت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم عن إستهلاك الولاية من الدقيق يقدر بحوالي (300) ألف جوال إسبوعياً، في وقت أكدت فيه مطاحن سين للغلال أن مخزون القمح لديها يكفي البلاد لـ(3) أشهر.

وقال د. عادل عبد العزيز الفكي مدير قطاع التجارة والتعاون وشؤون المستهلك بالوزارة إن آلية مراقبة إنسياب الدقيق للمخابز تعمل بشكل مستمر لضمان وصول حصص الدقيق للمخابز، متوقعاً تجاوز الأزمة الحالية خلال فترة وجيزة.

وفي السياق كشف مصدر مطلع بمطاحن سين للغلال بحسب (smc)عن توفيرها لـ(50%) من إحتياجات البلاد من الدقيق، مشيراً إلى أن لجان توزيع الدقيق بالولايات مستمرة في أداء مهامها عبر الوكلاء، مبيناً عدم وجود مشكلة في هذا الصدد. وأكد المصدر أنه خلال فترة وجيزة ستنتهي أزمة شح الدقيق وتوفر الخبز بالمخابز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)