تصفية نائب قائد شرطة فصيل “عبد الواحد”

قامت مجوعة من فصيل عبد الواحد بتصفية المتمرد عبد العزيز حامد نائب قائد الشرطة العسكرية بالفصيل وإعتقال أفراد يتبعون له بجبل مرة.

وقال صديق أبكر القيادي بالفصيل بحسب (smc) إن نائب قائد الشرطة تمت تصفيته بين منطقتيّ مترو وفوجو بجبل مرة بتوجيهات مباشرة من القائد العام “قدوره”، كما تم إعتقال المتمرد “يس جركو” وآخرين، موضحاً أن هذه التصفيات والإعتقالات جاءت بسبب الخلاف وفقدان الثقة بين القيادات الميدانية ومحاولتهم إقصاء بعضهم البعض عن القيادة.

وتوقع “أبكر” إستمرار مسلسل التصفيات في فصيل عبد الواحد الذي شهد مقتل المستشار القانوني للفصيل عثمان الزين وغيره من القادة البارزين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)