معتز موسى يرأس إجتماعات لجنة دراسة زيادة الأجور

عقدت اللجنة المكلّفة من رئاسة الجمهورية لدراسة زيادة الأجور عقدت يوم الخميس الماضي أولى إجتماعاتها برئاسة الأستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وبحسب (smc) إن اللجنة اجرت الترتيبات اللازمة وقامت بدراسة موقف الأجور، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على التنسيق ودراسة الموضوعات بجانب وضع ملامح واضحة عقب إعلان ميزانية البرامج للعام 2019م متوقعاً أن تفرغ من أعمالها قبل نهاية العام.

وكان رئيس الجمهورية عمر البشير قد أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لدراسة زيادة الأجور في ضوء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وما ترتب عليها، وأتاح القرار للجنة الاستعانة بمن تراهُ مناسباً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)