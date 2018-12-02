“الوطني” يدعو تنظيمات نهر النيل الطلابية للتوافق

شدد المؤتمر الوطني في نهر النيل، يوم الأحد، على التنظيمات الطلابية السياسية بإدارة برامجها خلال المنابر الجامعية في كافة الولاية، بعيداً عن التقاطعات والتجاذبات التي تمس بمواثيق مكونات حكومة الوفاق الوطني.

وطالب ممثل رئيس الحزب بالولاية، حسن عمر الحويج، خلال ملتقى طلاب التعليم العالي بالدامر، قطاعات الطلاب التنظيمية بمؤسسات التعليم العالي في الولاية بإعطاء الاتفاقيات والمواثيق السياسية التي أبرمت بين الفرقاء السودانيين في إطار مبادرات إحلال السلام والوفاق الوطني بعدها المطلوب.

ودعا الحويج إلى الحفاظ على استدامة أجواء الاستقرار والتعافي السياسي، وتعزيز المكاسب الإيجابية التي أفرزتها مخرجات وثيقة الحوار الوطني، لافتاً إلى ضرورة الجاهزية لاستحقاق انتخابات 2020.

و قال أمين الطلاب بالمؤتمر الوطني بنهر النيل، عاطف الفاضل، إنهم هيأوا تنظيمهم الطلابي مسبقاً للكيفية التي تجابه بها التحديات الحالية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

وأكد الفاضل بحسب الشروق – أن سلاح الوعي والإدراك الطلابي هو الذي سيؤمن الوطن حتى يعبر منعطفاته الراهنة بسلام وأمان تامين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)