“الصحة”: إصابة نحو ثلاثة ملايين سوداني بـ”الكبد الفيروسي”

قالت وزارة الصحة إن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلي أن معدل انتشار مرض الكبد الفيروسي بالسودان يتراوح بين اثنين إلي ثمانية بالمائة من عدد السكان، البالغ حوالي أربعين مليون نسمة، ما يعادل 792 ألفاً إلي ثلاثة ملايين إصابة.

وأكدت وزيرة الدولة بوزارة الصحة سعاد الكارب، يوم الأحد، في ندوة بالبرلمان حول التهاب الكبد الفيروسي، بعنوان “الواقع والتحديات”، أن معدل انتشار التهاب الكبد الفيروسي من النوع “سي” يتراوح بين ست إلي اثنين بالمائة، أي أكثر من مئتين وثلاثين ألفاً إلى أكثر من سبعمائة وتسعين ألف إصابة، مشيرة إلى أن النوع “بي” أكثر انتشاراً من النوع “سي”.

إلي ذلك، قال راعي مشروع مكافحة مرض التهاب الكبد الفيروسي، محمد أحمد الشايب، القيادي بالبرلمان، إن الجهود تتكاثف لمكافحة المرض.

ودعا الشايب إلي ضرورة تقديم الدعم الشعبي من قبل كل الولايات، إضافة إلى فتح قنوات للدعم من الجهات الأخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد بحسب الشروق – على إحكام الضوابط اللازمة وتحديد الأدوار من أجل الحصول على نتائج مؤسسة على الشفافية والوضوح، شاكراً كل الجهات التي أسهمت في بلورة العمل لمكافحة المرض من خلال التوعية الصحية والتثقيف.

يُشار إلي أن الندوة نظمتها لجنة الصحة والبيئة والسكان والشؤون الإنسانية في البرلمان، بالتعاون مع منظمة الكأس للتنمية الاجتماعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)