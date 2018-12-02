قرار نهائي بهدم منزل عائلة أبو حميد

الخليج 365 | فريق التحرير

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، الموافقة على هدم المبنى الذي تسكن فيه عائلة الأسرى أبو حميد في مخيم الأمعري قرب رام الله، على خلفية قتل أحد أبنائها "إسلام"، جنديًا في وحدة "دوفدوفان" في شهر أيار/مايو الماضي.

ووفق موقع "واللا"، فإن أغلب قضاة المحكمة أيّدوا هدم البناء المكون من أربعة طوابق بالكامل، ردًا على الالتماس الذي تقدّمت به العائلة وطلبت عدم هدم المبنى بالكامل، متوقعًا أن يتم تنفيذ الهدم في الأسابيع المقبلة.

والأسير إسلام أبو حميد كان قد قتل أحد عناصر وحدة المستعربين خلال مواجهات في مخيم الأمعري، واعترف خلال التحقيق معه بأنه فعل ذلك عمدًا، انتقامًا لشقيقه الذي قتلته الوحدة عام 1994.

يُذكر أن أبو حميد له أربعة أشقاء أسرى هم ناصر، ونصر، ومحمـد، وشريف، وهم يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.