مصادقة أولية على مشروع قانون لوقف علاج الأسرى

الخليج 365 | فريق التحرير

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على مشروع قانون يمنع تحويل الأموال إلى إدارة سجون الاحتلال، ويهدف إلى وقف تقديم العلاج للأسرى الفلسطينيين.

وتقدّمت بهذا المشروع عضو الكنيست عنات بركو، مدعية أن من شأنه أن يمنع الفلسطينيين عن تنفيذ عمليات، أو الانضمام لمنظمات فلسطينية، مضيفة، "نحن لا نعالج الإرهابيين بالمجان، فإذا لم يتوفر لديهم المال فليبيعوا بيوتهم أو يجمعوا التبرعات".

وحظي مشروع القانون بدعمٍ كبيرٍ من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، خلال نقاشه في جلسة مجلس الوزراء الأحد، فيما أفادت القناة 20 الإسرائيلية بأن أردان طلب أن لا يكون القانون مقتصرًا على الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم، بل توسيع صلاحياته ليشمل الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وبعد مصادقة مجلس الوزراء على المشروع، سيتم طرحه للتصويت في الكنيست بثلاث قراءات قبل إقراره بشكل نهائي ثم إدخاله حيّز التنفيذ.