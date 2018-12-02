إصابات بالرصاص والاختناق إثر مواجهات جنوب نابلس

الخليج 365 | فريق التحرير

أُصيب أربعة متظاهرين بالرصاص، و15 آخرين بالاختناق، إثر مواجهاتٍ اندلعت عند حاجز حوارة جنوبي نابلس، بعد عصر الأحد.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن متظاهرًا أُصيب بالرصاص الحي في قدمه، فيما أُصيب ثلاثةٌ آخرون بالرصاص المطاطي.

واندلعت المواجهات بعد أن قمعت قوات الاحتلال مسيرة انطلقت من نابلس احتجاجًا على سياسات الاحتلال التصعيدية في القدس مؤخرًا. وخلال المواجهات أغلقت قوات الاحتلال الحاجز، وتم تحويل حركة السيارات إلى مناطق أخرى.