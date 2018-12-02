كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة غير حكومية تندد بتهديد الصناعة العسكرية الإسرائيلية لبدو النقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتطالب المنظمة السلطات برفض خطة مُصنع الأسلحة الحكومة الإسرائيلية، أو البحث عن خطة بديلة لا تضر بالبدو المقيمين في النقب.
يشار إلى أن دراسة الخطة ستجري غداً بحضور ممثلين عن عدالة ومنظمة بيمكوم غير الحكومية وممثلين عن عدة قرى بدوية في المنطقة.
وستبلغ مساحة المنشآة 50 كيلومتراً مربعاً وستقع بين عدة قرى بدوية وستعرض سكانها لمخاطر صحية وأمنية، وفقاً للمنظمة غير الحكومية.
وستفرض الخطة بالمثل قيوداً شديدة على تطوير المباني، وربما تتسبب في إجلاء قسري للسكان، وفق البيان.
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