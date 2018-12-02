كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قانون إسرائيلي لحرمان الأسرى الفلسطينيين من أموال العلاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، على قانون يقضي بتجميد أموال العلاج التي تحول لصالح الأسرى الفلسطينيين المصابين داخل المعتقلات الإسرائيلية.

وقال التلفزيون الإسرائيلي، إن "الحكومة الإسرائيلية أقرت قانوناً يقضي بتجميد أموال علاج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، والأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون".

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن "القانون قدمه عضو الكنيست عنات بركو، بدعم من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، في الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، وبناءً على طلب من الوزير أردان، لتوسيع صلاحيات القانون لتشمل أيضاً الأسرى في سجون الاحتلال".