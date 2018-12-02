كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قانون إسرائيلي لحرمان الأسرى الفلسطينيين من أموال العلاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت القناة الإسرائيلية، أن "القانون قدمه عضو الكنيست عنات بركو، بدعم من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، في الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، وبناءً على طلب من الوزير أردان، لتوسيع صلاحيات القانون لتشمل أيضاً الأسرى في سجون الاحتلال".
واستهدفت الحكومة الإسرائيلية والكنيست، الأسرى الفلسطينيين بسلسلة تشريعات، كان آخرها مشروع قرار يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الذين شارفت مدة عقوبتهم على الانتهاء.
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