كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث: إيران تستغل تجاربها الصاروخية للضغط على أوروبا للتفاوض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الباحث في الشؤون الإيرانية المقيم في لندان، محمد المذحجي، إن إيران تستخدم تجاربها الصاروخية لخلق ضغط على الجانب الأوروبي ليؤدي إلى التفاوض، مشيرا إلى أن هذه التجارب الصاروخية عادة ما تستغلها الإدارة الأمريكية لفرض المزيد من الضغوط على طهران، إذ تعطي واشنطن المزيد من الدوافع للضغط على الأوروبيين وإضعاف جانبهم.

وأضاف المذحجي خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أنه لا حل أمام إيران في ظل تلك الظروف سوى التصعيد، أمام التصعيد الأمريكي تجاهها ووضع إيران في زاوية ضيقة، متابعاً أن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تعتمد على مزيد من الضغوط من أجل انتزاع تنازلات جديدة لصالح الولايات المتحدة فقط.

وأوضح المذحجي أن موقف الاتحاد الأوروبي بشكل عام، خاصة الألماني، داعم لإيران وللاتفاق النووي معها، إلا أن الموقف البريطاني بدأ يتباعد من الموقف الأوروبي خاصة بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني لطهران الشهر الماضي حين حذر طهران من مواجهة مصير المجاعة والتقسيم الذي واجهته خلال الحرب العالمية الثانية فضلا عن انهيار النظام الإيراني، مشيرا إلى أن هذه اللهجة التصعيدية البريطانية تُظهر عدم الرضا عن السياسية الإيرانية الحالية وتريد تقديم تنازلات للتفاوض مع الجانب الأمريكي.