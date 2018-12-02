كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: غسيل الأموال يوجد في جميع دول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن غسيل الأموال يوجد في إيران، كما في جميع دول العالم؛ متطلعا الى إصدار قرارات حكومية وبرلمانية للحيلولة دون تغلغل هذه الممارسات.

وفي تصريح للصحفيين، اليوم الأحد، عقب حضوره اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، أشار ظريف إلى أن نواب الشعب طرحوا أسئلة واسعة، تضمنت إجراءات وزارة الخارجية في المجالات الاقتصادية والعلاقات مع دول الجوار وتعيين السفراء.

وفيما أكد أن أسئلة النواب كانت مفيدة للغاية، قال وزير الخارجية الإيراني: "إن عددا منها تعلقت بموضوع غسيل الأموال، وأكدت بأن تصريحاتي كانت واضحة تماما في هذا الخصوص".



وتابع: أنا بصفتي الشخص الذي دافع دوما عن الجمهورية الإسلامية، وصرح بالحقائق في كل مكان، أعلن أن حقيقة وجود غسيل الأموال في إيران، كما في جميع دول العالم، لا تعني مسايرتنا، وإنما الأهم في ذلك هو التصدي المناسب لظاهرة غسيل الأموال.



وأوضح أن ممارسات غسيل الأموال تتم عبر جماعات (تهريب) المخدرات والفساد في البلاد؛ فضلا عن الأشخاص الذين ينشطون في هذا المجال من خلال التهرب عن دفع الضرائب.