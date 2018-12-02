السودان يتكبد خسائر "فادحة" تقدر بالمليارات

ووفقا لصحيفة "الصيحة"، قضى الحريق على عدد من المحال التجارية، دون خسائر في الأرواح.

وقال شهود للصحيفة، أن أكثر المحال تضررا هي محلات بيع مستحضرات التجميل والأقمشة والعطور التي فاقمت من تمدد ألسنة اللهب.

وأعرب رئيس الغرفة التجارية بأم درمان، عوض الجيد، عن بالغ حزنه وأسفه الشديد لما أسماها "الكارثة التي حلت بسوق أم درمان"، موضحا "لم نستطع حصر الخسائر، لكن واقع الحال يشير الى نتائج كارثية".

وأكد عدد من المتضررين من الحريق، أن النيران التهمت ملايين الجنيهات المخزنة في المحلات عقب أزمة السيولة وتحديد سقف محدد للسحب من بنوك السودان.