كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: إنهاء اتفاق "نافتا "في غضون وقت قصير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه سيبلغ الكونجرس قريبا إنهاء العمل باتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية

(نافتا) مع المكسيك وكندا واقرار اتفاق اخر بديل تم توقيعه الجمعة، ما قد يؤدي الى صدام مرتقب مع

الكونجرس.

وأبلغ ترامب، في طريق عودته من قمة العشرين في بوينوس ايرس في الارجنتين، الصحفيين على متن الطائرة

الرئاسية "اير فورس وان" أنّه سيبلغ الكونجرس رسميا "إنهاء" اتفاق نافتا "في غضون وقت قصير نسبيا".

وسيؤدي هذا الى فترة انتظار مدتها ستة أشهر سيتوجب على النواب الأمريكيين خلالها الموافقة على الاتفاق

الجديد الموقع الجمعة في بوينوس ايرس.

وقال ترامب إن الاتفاقية الجديدة، المعروفة في واشنطن باسم اتفاق الولايات المتحدة-المكسيك -كندا، ستدعم

العمالة الأميركية خصوصا في قطاع السيارات وتحمي الملكية الفكرية الأمريكية بشكل افضل.

وتابع "تخلصنا من نافتا، لقد كانت كارثة للولايات المتحدة".

ويقول ترامب إن اتفاق نافتا الموقع في العام 1994 شكّل ضربة قاتلة لقطاع الوظائف الأمريكية.

وكان المفاوضون من الدول الثلاث توصلوا الى اتفاق بعد مفاوضات مطولة بدأت في مطلع سبتمبر. وتوصل

الاطراف الثلاثة اخيرا الى تسوية حول عدد من المسائل الحساسة وخصوصا في ما يتعلق بالسيارات والزراعة.