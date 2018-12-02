كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب فرنسي متشدد يستغل احتجاجات "السترات الصفراء".. ويطالب "ماكرون" بالتنحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم النائب البارز في حزب "فرنسا المتمردة" اليساري المتشدد فرانسوا روفان، بمشاركة عائلات وأعضاء سابقون في الحركة اليسارية "الليل وقوفا"، تظاهرة حاشدة في باريس، للاحتجاج على الارتفاع الكبير والمتواصل في أسعار المحروقات وتزايد الرسوم والضرائب عليها.

واستغل روفان، تزايد عدد الداعمين الفرنسيين للسترات الصفراء، وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن يترك السلطة ويتنحي، علي خلفية تلك الأزمة، موجهاً انتقادات شديدة تتهمه بزيادة ثراء الطبقة الغنية، وتضييقه على الطبقة المتوسطة والفقيرة منذ مجيئه إلى سدة الحكم بفرنسا.

كما أثبتت الاحتجاجات الفرنسية، خروجها عن نطاق السلمية بامتياز، ففي بضعة أيام تحولت الشوارع إلى منصة للأعمال التخريبية والسرقات والنهب، حيث استغل مثيرو الشغب المواجهات بين المحتجين والعناصر الشرطية، حيث أصيب 48 من الشرطة الفرنسية، مساء اليوم، على خلفية استمرار احتجاجات "السترات الصفراء" في مدينة تولوز الفرنسية.

وكانت زيادة الرسوم على المحروقات قد أججت غضب "السترات الصفراء"، الذين أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم لارتدائهم سترات مضيئة يتوجب على كل سائق سيارة ارتداؤها عند وقوع حادث سير.