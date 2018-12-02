هذه هي القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لنهائي الـ”كاف” بين فيتا كلوب والرجاء

تتجه الأنظار بعد ساعتين من الآن إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، والتي ستسضيف إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي سيجمع بين فيتا كلوب الكونغولي والرجاء البيضاوي، في مباراة يسعى فيها الفريق المغربي للتتويج بلقبه الثاني في المنافسة.
وسيكون على الرجاء، الحفاظ على امتياز مباراة الذهاب، الذي حسمه لصالحه بثلاثة أهداف دون رد من أجل رفع الكأس.
وللدين لا يستطيعون متابعة المباراة في المقاهي، إليكم بعض القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة للقاء:
Fox sport netherlands
Arena serbia
RTI ساحل العاج
Bein sport Max 7
القنوات المفتوحة :
Arryadia TNT Morocco Eutelsat 21E: 11569 H 9500
FTA ORTB TV Eutelsat 9E 11881 V 27500 FT
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