هذه هي القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لنهائي الـ”كاف” بين فيتا كلوب والرجاء

تتجه الأنظار بعد ساعتين من الآن إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، والتي ستسضيف إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي سيجمع بين فيتا كلوب الكونغولي والرجاء البيضاوي، في مباراة يسعى فيها الفريق المغربي للتتويج بلقبه الثاني في المنافسة.

وسيكون على الرجاء، الحفاظ على امتياز مباراة الذهاب، الذي حسمه لصالحه بثلاثة أهداف دون رد من أجل رفع الكأس.

وللدين لا يستطيعون متابعة المباراة في المقاهي، إليكم بعض القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة للقاء:

Fox sport netherlands

Arena serbia

RTI ساحل العاج

Bein sport Max 7

القنوات المفتوحة :

Arryadia TNT Morocco Eutelsat 21E: 11569 H 9500

FTA ORTB TV Eutelsat 9E 11881 V 27500 FT