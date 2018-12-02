فاتي جمالي: الزواج من رجال أعمال موضة عند الفنانات وأنا لن يشاركني حياتي إلا “راجل حقيقي”! -فيديو

كشفت الفنانة المغربية فاتي أنها لن تقبل على نفسها تقديم بعض الأدوار الجريئة، قائلة في لقاء لها مع “اليوم 24” لن أقبل على نفسي تجاوز بعض الحدود.
وعن مشاريعها المستقبلية قالت مليحة العرب أنها تدرس جميع خطواتها، لأن غايتها من المجال الفني ليست الشهرة وفقط.
وتكلمت جمالي عن عمليات التجميل والخلافات بين الفنانات وسر الخاتم الذي ترتديه في أصبعها في هذا اللقاء مع “اليوم 24”
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