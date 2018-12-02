نجوان غريب يستقيل من تدريب أخاء الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدم المدرب نجوان غريب استقالته بشكل نهائي من تدريب أخاء الناصرة، في أعقاب سوء نتائج الفريق بالدرجة الممتازة منذ بداية الموسم الكروي 2018-2019.

وخاض الفريق النصراوي حتى الآن 13 مباراة، حيث لم يحقق الفوز سوى في 3 مباريات مقابل تعادله في 4 مواجهات وخسارته في 6 أخريات.

ويحتل أخاء الناصرة المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 13 نقطة.

وعقب المدرب نجوان غريب على استقالته في حديث لـ"عرب 48"، بالقول إنه "أتحمل كافة المسؤولية لوحدي لما حققه الفريق منذ بداية الموسم، بحيث أنني لم أنجح في رفع مستوى وقدرات اللاعبين بالشكل المطلوب".

وأضاف أن "القرار نهائي ولن أتراجع فيه، وأنا على ثقة بأن وضعية الفريق قابلة للتحسن والتقدم، ومن هذا المنطلق كان لا بد من إحداث هزة على الصعيد المهني من أجل مصلحة الفريق".

وتابع "كلي أمل بأن يعود هذا القرار بالفائدة على الفريق، ومن هنا أدعو الجميع لدعم الفريق خصوصًا في هذه الفترة الصعبة، وأنا أتمنى له دوام التوفيق والنجاح".