آرسنال ينتفص أمام توتنهام برباعية مقابل هدفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق فريق آرسنال الهزيمة بتوتنهام هوتسبير برباعية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رباعية "المدفعجية" كل من اللاعبين بيير إيميريك أوباميانغ (هدفان)، ألكسندر لاكازيتي ولوكاس توريرا، وفي المقابل سجل ثنائية توتنهام كل من اللاعبين إيريك داير وهاري كين.

وبهذا الفوز رفع آرسنال رصيده من النقاط إلى 30 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، وهو يبتعد بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز الخامس.

وأهدر آرسنال فرصة مبكرة في الدقيقة الثالثة، عندما رفع هنريك مخيتاريان الكرة من اليمين إلى المهاجم الجابوني، بيير إيميريك أوباميانغ، الذي ابتعدت رأسيته عن المرمى.

وتقدم أصحاب الأرض في النتيجة، بالدقيقة العاشرة، عبر ركلة جزاء نفذها أوباميانغ بنجاح، بعد لمسة يد على فيرتونخن.

وجاءت أول فرصة لتوتنهام، في الدقيقة الـ12، عندما ركض الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، وراء تمريرة ديلي ألي، ليسبق المدافع روب هولدينغ، ويسدد نحو القائم القريب، بيد أن الحارس الألماني بيرند لينو أنقذ الموقف.

وبعدها بدقيقة، فشل أوباميانغ في متابعة عرضية سياد كولاسيناتش الزاحفة.

وتمكن إريك داير من معادلة النتيجة للسبيرز، في الدقيقة 30، بعد متابعة رأسية في الزاوية الضيقة، لركلة حرة نفذها الدنماركي كريستيان إريكسن.

كما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الضيف، بعد سقوط سون داخل المنطفة، نفّذها الهداف وقائد الفريق، هاري كين، بنجاح في الدقيقة 34، لتصبح النتيجة (2-1) لتوتنهام.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، تصدى حارس توتنهام، هوجو لوريس، لرأسية من مدافع آرسنال، شكودران موستافي.

وأجرى مدرب آرسنال، أوناي إيمري، تبديلا مزدوجا، قبل بداية الشوط الثاني، حيث أدخل لاكازيت وأرون رامزي، مكان أليكس إيوبي ومخيتاريان.

وأنقذ لينو مرمى الفريق الأحمر، من ركلة حرة في الدقيقة 51، قبل أن يتمكن أوباميانغ من تسجيل هدف التعادل (2-2)، في الدقيقة 56، بعد لعبة مشتركة، وصلت على إثرها الكرة إلى رامزي، الذي مررها بدوره إلى المهاجم الجابوني، فما كان من الأخير إلا أن وضعها في الشباك.

واقترب آرسنال من تسجيل هدف التقدم، بالدقيقة 60، لكن ديلي ألي أبعد كرة شكودران موستافي، من على خط المرمى.

ونشط أصحاب الأرض أكثر، بعد دخول ماتيو جندوزي مكان موستافي، ليسجل آرسنال الهدف الثالث في الدقيقة 74، عن طريق لاكازيت، الذي تلقى تمريرة من رامزي، قبل أن يسدد كرة ضعيفة، اصطدمت بقدم خوان فيورث، قبل أن تستقر على يمين لوريس.

وبعدها بثلاث دقائق، تناقل المدفعجية الكرة بأريحية، قبل أن يمرر أوباميانغ كرة بينية إلى توريرا، الذي انفرد بالحارس ووضع الكرة في الزاوية البعيدة، محرزا الهدف الرابع.

وحاول ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، تدارك الوضع، من خلال إشراك لوكاس مورا وهاري وينكس، بيد أن آمال فريقه في العودة انعدمت، بعد حصول فيرتونخن على بطاقة حمراء، في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة (4-2) لصالح آرسنال.