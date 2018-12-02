إصابة العشرات في قمع الاحتلال لمسيرة شمالي الضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب، عشرات الفلسطينيين، اليوم الأحد، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لمصادر طبية.

وأفادت المصادر بأن مواجهات اندلعت على مدخل مدينة نابلس الجنوبي، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضحت المصادر أن المواجهات اندلعت إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة انطلقت من وسط نابلس، باتجاه حاجز حوارة العسكري جنوبي المدينة، تنديدا بالممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن عدد الإصابات وصل 19 إصابة منها واحدة بالرصاص الحي بالرجل و3 إصابات بالرصاص المطاطي، بالإضافة إلى 15 إصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وقال مسعفون ميدانيون، إنهم قدموا العلاج ميدانيا لعشرات المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، على حاجز حوارة.

وخلال الأيام الأخيرة، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عددًا من قيادات حركة "فتح" في مدينة القدس، وقررت اليوم الإفراج عن بعضهم.