ميلان يتخطى بارما بهدفين مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق آيه سي ميلان نظيره بارما بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيا 0-0.
وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 افتتح بارما التسجيل بواسطة لاعبه روبيرتو إنغليسي، ثم في الدقيقة 55 أدرك اللاعب باتريك كوتروني هدف التعادل، وفي الدقيقة 71 حسم اللاعب فرانك كيسي المباراة بهدف ثان من ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح ميلان.
وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بارما عند 20 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.
وينفرد يوفنتوس بصدارة الدوري بـ40 نقطة بفارق 11 نقطة عن نابولي الوصيف الذي يحل ضيفا على أتلانتا غدا الإثنين ضمن منافسات نفس الجولة.
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