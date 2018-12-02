تشيلسي يعمق جراح فولهام بهدفين نظيفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق تشيلسي في مباراته البيتية أمام فولهام بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا "البلوز" كل من اللاعبين بيدرو رودريغيز وروبن لوفتوس تشيك.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 31 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فولهام عند 8 نقاط وهو يقبع بالمركز الأخير.

أول تهديد من المباراة جاء عن طريق الظهير الأيمن لفولهام كريستي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكن كيبا حارس تشيلسي تمكن من التصدي لها بسهولة.

وجاء رد تشيلسي قويا، وذلك حينما تمكن كانتي من قطع الكرة من سيري في الدقيقة الرابعة، ومرر لبيدرو الذي تمكن من المرور من ماسون، وسددها بطريقة رائعة في شباك فولهام معلنًا عن هدف المباراة الأول.

رد فولهام جاء متأخرًا قليلًا عن طريق تشامبرز في الدقيقة 15 من المباراة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكنها جاءت في وسط المرمى، مما سهل مأمورية كيبا في التصدي للكرة.

وسيطر تشيلسي بعد ذلك على المباراة، وأضاع جيرو فرصة الهدف الثاني في 3 هجمات، الأولى عندما استلم تمريرة هازارد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 24، ولكن سيرجيو ريكو أخرجها بنجاح، والثانية في الدقيقة 37، بعد عرضية من كوفاسيتش من الجبهة اليمنى ولكن الحارس ريكو لحق بالكرة قبل جيرو.

الفرصة الثالثة كانت في الدقيقة 43، بعد عرضية من أزبليكويتا لجيرو الذي حولها إلى المرمى، ولكن ريكو تصدى بنجاح للكرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني كانت أول محاولة لتشيلسي في الدقيقة 49 من تسديدة لبيدرو، وواصل ريكو التألق وأخرج الكرة، ونفذها الإيفواري سيري ركنية على رأس تشامبرز الذي حولها إلى المرمى، ولكن كيبا تألق وأخرج الكرة بطريقة رائعة، وقام ألونسو بتسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ريكو.

وواصل كيبا تألقه في المباراة وتحديدًا في الدقيقة 65، بد تمريرة من كايرني إلى تشامبرز على حدود منطقة الجزاء، الذي سدد بقوة، ولكن الحارس تصدى للكرة بطريقة رائعة.

وأخيرًا ظهر هازارد في الدقيقة 73 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها سيرجيو ريكو، تذهب لموراتا والمرمى خال، ولكنه أطاح بالكرة فوق العارضة بشكل غريب.

وفي الدقيقة 82 وبعد عدة تمريرات بين هازارد وبيدرو ولوفتوس تشيك تمكن الأخير من إحراز الهدف الثاني في شباك فولهام، ليؤمن النقاط الثلاث.