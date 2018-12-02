رئيس وزراء كندا يقول إنه أجرى محادثة صريحة مع الأمير محمد بن سلمان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس وزراء كندا جاستن ترودو

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو أمس السبت (أول ديسمبر كانون الأول) إنه أجرى محادثة صريحة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة (30 نوفمبر تشرين الثاني) وأبلغه بأن كندا ستدافع دائما عن حقوق الإنسان.

وفي أغسطس آب طردت السعودية، التي أغضبها طلب كندي بالإفراج فورا عن نشطاء مسجونين، السفير الكندي وحظرت استيراد الحبوب الكندية كما أوقفت برامج التعليم والعلاج الحكومية هناك.