انت الان تتابع «السنة خلصت».. نجوم مسرح مصر أبطال «أورنج» الجُدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - جولة سريعة داخل عالم الغناء الاستعراضي الساحر يقدمها ثلاثي مسرح مصر أوس أوس، محمد أنور، ومحمد عبدالرحمن في أحدث إعلان لشركة أورانج تقدم فيه عروضها في آخر العام.

٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م

"خلصت السنة خلصت" أغنية الاعلان الجديد من أورانج التي تحتفل بها مع جمهورها بأحدث عروضها واقتراب آخر العام، الأغنية والموسيقى الرائعة والاستعراضات بمشاركة نجوم مسرح مصر " محمد أسامة" الشهير بأوس أوس، محمد أنور، ومحمد عبد الرحمن، تذكر الجمهور بجمال استعراضات مسارح مولان روج وبرودواي العالمية، وتشعر الجمهور بفرحة نهاية العام وتنقلهم إلى عالم باريس ونيويورك ليشعر باحتفالات رأس السنة في أشهر أماكن العالم، وهذه الرحلة السريعة تتم في أقل من دقيقتين فقط هي مدة الإعلان.

الأغنية المميزة والاستعراضات المبهرة والأزياء الفخمة البراقة مع الإضاءة المتحركة تحمل الجمهور في أقل من دقيقتين هي مدة الإعلان في جولة سريعة داخل المسرح الاستعراضي بفخامته وجماله، ووجود نجوم مسرح مصر أضاف اللمسة الكوميدية الخفيفة، لتحول الدقيقتين إلى استعراض كامل لا تريد أن يتوقف وتعيد عرضه للاستمتاع