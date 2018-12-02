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انت الان تتابع «السنة خلصت».. نجوم مسرح مصر أبطال «أورنج» الجُدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - جولة سريعة داخل عالم الغناء الاستعراضي الساحر يقدمها ثلاثي مسرح مصر أوس أوس، محمد أنور، ومحمد عبدالرحمن في أحدث إعلان لشركة أورانج تقدم فيه عروضها في آخر العام.
٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م
"خلصت السنة خلصت" أغنية الاعلان الجديد من أورانج التي تحتفل بها مع جمهورها بأحدث عروضها واقتراب آخر العام، الأغنية والموسيقى الرائعة والاستعراضات بمشاركة نجوم مسرح مصر " محمد أسامة" الشهير بأوس أوس، محمد أنور، ومحمد عبد الرحمن، تذكر الجمهور بجمال استعراضات مسارح مولان روج وبرودواي العالمية، وتشعر الجمهور بفرحة نهاية العام وتنقلهم إلى عالم باريس ونيويورك ليشعر باحتفالات رأس السنة في أشهر أماكن العالم، وهذه الرحلة السريعة تتم في أقل من دقيقتين فقط هي مدة الإعلان.
الأغنية المميزة والاستعراضات المبهرة والأزياء الفخمة البراقة مع الإضاءة المتحركة تحمل الجمهور في أقل من دقيقتين هي مدة الإعلان في جولة سريعة داخل المسرح الاستعراضي بفخامته وجماله، ووجود نجوم مسرح مصر أضاف اللمسة الكوميدية الخفيفة، لتحول الدقيقتين إلى استعراض كامل لا تريد أن يتوقف وتعيد عرضه للاستمتاع
الأغنية المميزة والاستعراضات المبهرة والأزياء الفخمة البراقة مع الإضاءة المتحركة تحمل الجمهور في أقل من دقيقتين هي مدة الإعلان في جولة سريعة داخل المسرح الاستعراضي بفخامته وجماله، ووجود نجوم مسرح مصر أضاف اللمسة الكوميدية الخفيفة، لتحول الدقيقتين إلى استعراض كامل لا تريد أن يتوقف وتعيد عرضه للاستمتاع بالتفاصيل الكثيرة والدقيقة جدا، كلمات الأغنية تشجع على التفاؤل وعدم التفكير في الماضي مثل جملة "عاوزك تفرح سيبك حبه من اللي فات"، وتشجع على الفرح وتوقع أن القادم دائما أفضل وأن السنة الجديدة ستكون أفضل بكثير مثل أغنية؛ "لو جات أو راحت ما هو بنعدي كتير حاجات".
وتحرص اورانج بهذا الإعلان الاستمرار في التميز والاختلاف في إعلانتها هذا العام، بعد أن استعانت بالنجم الكوميدي أكرم حسني لتقديم عروض الصيف بالأغنية الشهيرة "دهب ياصيف" مع الرائع عبد الباسط حمودة، كما قدمت فريق برنامج SNL بالعربي الشهير والذي حقق نجاحا كبيرا، واعتمدت عليهم في عدد من الإعلانات المميزة لتقديم أكثر من عرض بأغاني رائعة رسخت في عقل الجمهور.
الإعلان الجديد الذي طرح يوم 1 ديسمبر اقترب من تحقيق 2 مليون مشاهدة في يوم واحد، وتفاعل الجمهور مع الإعلان الذي عرض على موقع المشاهدة الشهير يوتيوب وأشادوا بالأغنية، وبوجود نجوم مسرح مصر، وأكد كثيرون أنها أغنية مفرحة جدا وأحلى نهاية للسنة، بينما البعض طالب الشركة أن يكون الإعلان القادم يضم أشرف عبدالباقي وعلي ربيع، بينما تساءل كثيرون عن عدم وجود حمدي الميرغني في الإعلان.
ومن المعروف الشهرة الكبيرة والنجاح الكبير الذي حققه نجوم مسرح مصر منذ صدوره بأول موسم له في يناير 2014، لتتوالى عروضه ويقدمون الموسم السادس هذا العام في مايو 2018، وتحقق عروضه التي وصلت إلى 21 عرضا نجاحات كبيرة سواء عند عرضها على المسرح والتي يحرص الكثير من المشاهير والنجوم على حضورها، أو عند عرضها على الفضائيات، وقد صار فنانو مسرح مصر نجوما تتهافت عليهم العروض السينمائية والدراما التليفزيونية وصاروا أبطالا للكثير من الأعمال الناجحة، وكذلك يحرص صناع الدراما على تواجدهم في دراما رمضان كل عام إما بعمل خاص بهم أو يشاركون في أعمال مميزة، ومنهم علي ربيع ومصطفى خاطر وأوس أوس وحمدي الميرغني ومحمد عبدالحمن ومحمد أنور بجانب الشهيرة ويزو، الذين صار لهم أعمال كثيرة ناجحة قاموا ببطولتها.
استطاعت شركة أورانج هذا العام أن تكون لها بصمة ليس فقط من خلال إعلانتها بل أيضا من خلال رعايتها لحدث فني كبير وهو مهرجان الجونة السينمائي الدولي، لتقدم ضمن فعالياته أغنية مميزةحققت نجاحا كبيرا، الأغنية عرضت قبل بدء المهرجان وهي أغنية "فاكر زمان" والتي كانت دويتو رائع بين المطربة الكبيرة أنغام ومحمد الشرنوبي والتي حققت نسبة مشاهدة عالية تخطت 5 مليون، والتي استطاع مخرج الاغنية هادي الباجوري في رحلة مدتها 4 دقائق ونصف، ان يعود بالمشاهدين إلى سنوات طويلة مضت، لتذكرهم بقصص نجوم الأبيض والأسود، ونجحت «أورنج» الراعية لـ«الجونة السينمائي»، فى أن تروج للمهرجان بطريقة مشوقة ومليئة بالحنين للماضى الجميل.
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