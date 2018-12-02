انت الان تتابع أرسنال يكتسح توتنهام في ديربي شمال لندن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٤ م

قلب فريق أرسنال الطاولة على نظيره توتنهام، وحقق الفوز عليه باربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الجانرز رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن توتنهام الخامس. المباراة بدأت قوية من قبل الفريقين، ونجح أرسنال في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 10 عن طريق أوباميانج، من ركلة جزاء سددها أرضية على يمين الحارس الفرنسي هوجو لوريس، وفي الدقيقة 30 استطاع داير أن يسجل هدف التعادل للضيوف، بعدما استقبل عرضية إريكسن برأسية رائعة في الشباك.

وحصل سون على ركلة جزاء في الدقيقة 33، نفذها هاري كين بنجاح بعدما صوبها على يمين حارس الجانرز، وفي الدقيقة 56 أدرك أوباميانج هدف التعادل بطريقة رائعة، بعدما حصل رامسي على تمرير رائعة من وسط الملعب لعبها من لمسة واحدة إلى أوباميانج الذي صوب كرة رائعة سكنت الشباك. وفي الدقيقة 75 عاد أرسنال للتقدم من