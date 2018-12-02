أرسنال يكتسح توتنهام في ديربي شمال لندن

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٤ م
قلب فريق أرسنال الطاولة على نظيره توتنهام، وحقق الفوز عليه باربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الجانرز رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن توتنهام الخامس. المباراة بدأت قوية من قبل الفريقين، ونجح أرسنال في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 10 عن طريق أوباميانج، من ركلة جزاء سددها أرضية على يمين الحارس الفرنسي هوجو لوريس، وفي الدقيقة 30 استطاع داير أن يسجل هدف التعادل للضيوف، بعدما استقبل عرضية إريكسن برأسية رائعة في الشباك.
وحصل سون على ركلة جزاء في الدقيقة 33، نفذها هاري كين بنجاح بعدما صوبها على يمين حارس الجانرز، وفي الدقيقة 56 أدرك أوباميانج هدف التعادل بطريقة رائعة، بعدما حصل رامسي على تمرير رائعة من وسط الملعب لعبها من لمسة واحدة إلى أوباميانج الذي صوب كرة رائعة سكنت الشباك. وفي الدقيقة 75 عاد أرسنال للتقدم من
وفي الدقيقة 75 عاد أرسنال للتقدم من خلال البديل لاكازيت الذي استقبل تمريرة من رامسي استلمها ثم صوب كرة أرضية ضعيفة على المرمى لكنها ارتطمت في ساق داير وخدعت هوجو لوريس لتسكن الشباك، واختتم توريرا رباعية أرسنال في الدقيقة 77 بعدما حصل على تمريرة رائعة من أوباميانج صوبها قوية في الزاوية البعيدة.
وشهد الولي المصري محمد النني المباراة من على دكة البدلاء، كما شهد اللقاء حصول فيرتونجن لاعب توتنهام على البطاقة الحمراء، بعدما تدخل بشكل عنيف ضد المهاجم الفرنسي ألكساندر لاكازيت.
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