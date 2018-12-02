انت الان تتابع الأهلي يعلن التعاقد مع ميسي غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد شحاتة ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٢ م

أعلن علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي، تعاقد ناديه مع اللاعب الفلسطيني محمود السلمي، مواليد 1997، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة لأن اللاعب كان على أبواب نادي الزمالك قبل أن يخطفه المارد الأحمر. وقال ميهوب في تصريحات خاصة للتحرير: "منذ فترة أتابع حمود السلمى، صانع ألعاب نادى الشجاعية الفلسطينى، الشهير بـ"ميسي غزة" ورأيت فيه ضالة الأهلي من أجل التعاقد مع صانع ألعاب متميز مهاري وسريع وصغير السن وأيضا لا يكلف النادي الأرقام الغريبة التي نسمعها من 20 و15 مليون".

وتابع ميهوب، "وأثناء مرحلة المتابعة علمت أن مصطفى نجم لاعب الزمالك السابق الفلسطيني الجنسية يسعي لضم اللاعب وعلي الفور أبلغت إدارة التعاقدات من أجل إنهاء الصفقة". وواصل ميهوب "محمد السلمي لاعب صغير السن، ولكني أنصح بأن يتم الاعتماد عليه مع الفريق الأول هو وبقية اللاعبين الذين تعاقدنا معهم مؤخرا، وتم