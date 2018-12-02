انت الان تتابع اجتماع طارئ لـ«الاقتصاد الرقمي» بسبب الدولار الجمركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٨ م

دعت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية لانعقاد مجلس إدارة طارئ يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر. قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، إن تصنيف الحاسبات الآلية بأنها سلع غير ضرورية توصيف غير موفق، خاصة وذلك في ظل دعوة الدولة لنشر ثقافة التحول الرقمي واستخدام منظومة التكنولوجيا للنهوض بالتعليم، إضافة إلى باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبا على معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يعد واحدًا من قاطرات التنمية في البلاد.

أضاف خليل، أن الرئيس السيسي وعد مؤخرًا في كلمته الافتتاحية لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2018 بكل الدعم لهذا القطاع والصناعة، مشيرا إلى أن إحصائيات وزارة الاتصالات تؤكد نمو القطاع بمعدلات تجاوزت 16% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو - سبتمبر)، بينما نما الاقتصاد المصري بنسبة