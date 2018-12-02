انت الان تتابع مشاهير ضد تصدير الكلاب والقطط: استقيموا يرحمكم الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - جدل كبير لا ز ال قائمًا حول مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أُشيعت أنباء تُفيد باعتزام الحكومة تصدير القطط والكلاب الضالة إلى دول تأكلهم، وشارك به عدد من المشاهير.

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م

أنباء عديدة أُشيعت حول اعتزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تصدير 2400 قطة و1700 كلب من سلالات متنوعة إلى الخارج، بناءً على مقترح من نواب بالبرلمان، لغرض أكل لحومها، الأمر الذي خلق حالة جدل واسع في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنفي الزراعة نيتها تلك، وأكدت أنها لا تصدر ولا تستورد الكلاب والقطط، وكل ما في الأمر أنها تقوم بالإجراءات اللازمة حال اصطحاب أكثر من كلب أو قطة في السفر، إضافة إلى تحريم دار الإفتاء المصرية تصدير تلك الحيوانات لبلاد تأكلها. وهذا الجدل شارك به العديد من المشاهير، ومنهم:

عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب استنكر ما تردد حول اتجاه الحكومة إلى تصدير القطط والكلاب إلى الخارج، مشددًا على أنه أمر غير هام وغير ملح، والدولة المصرية في غنى عن هذا الأمر لأننا دولة رحيمة ومتدينة، مضيفًا في برنامجه "الحكاية" إن "ديننا وإنسانيتنا تمنعنا عن الإقدام على تصدير الكلاب والقطط للدولة التي

عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب استنكر ما تردد حول اتجاه الحكومة إلى تصدير القطط والكلاب إلى الخارج، مشددًا على أنه أمر غير هام وغير ملح، والدولة المصرية في غنى عن هذا الأمر لأننا دولة رحيمة ومتدينة، مضيفًا في برنامجه "الحكاية" إن "ديننا وإنسانيتنا تمنعنا عن الإقدام على تصدير الكلاب والقطط للدولة التي تتناول لحومهم، نخلي في قلوبنا شوية رحمة، هتقولي الكلاب سعرانة نطعمهم مش نقوم نقتلهم"، مناشدًا الجهات الحكومية التراجع عن هذا الاتجاه والبحث عن بدائل أخرى لتنمية الاقتصاد. أسامة كمال أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال، استنكر هو الآخر المقترح، قائلًا: "أول ما سمعت عنه كنت فاكر حد بيلبس عضو النواب، لكن طلع حقيقي"، مضيفًا خلال تقديمه برنامج "مساء dmc": "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، فيه صورة متداولة لعِرسة سارحة على كراسي أحد الأندية الكبار في الجيزة، وده لأن النادي قرر يعمل مذبحة للقطط، ذبحت القطة طلعت لك العِرسة، فيه حاجة اسمها توازن بيئي، بتتخذ إجراء عنيف، لأن القطة بتضايق المدام، مبروك عليك وعلى المدام العِرسة". وائل الإبراشي وائل الإبراشي الإعلامي وائل الإبراشي، أعلن عن رفضه تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، في برنامجه "كل يوم"، وقال: "اللي بيعتقد إننا ممكن نحقق مكاسب إحنا بنخسر كثيرًا، هتكسب شوية فلوس لكن هنخسر صورتنا أمام العالم المتعلقة بحقوق الحيوان، وأن مصر تقدم نموذجًا للتعايش والتسامح، وإحنا اللي بنعلم العالم منظومة القيم والحقوق المختلفة، ولا يصح أن تظهر مصر عنوانًا لانتهاك حقوق الحيوان وتكون دولة لتصدير الكلاب وقتلها"، مطالبًا مسؤولي وزارة الزراعة إلى حسم الجدل حول الأمر، والتراجع عن هذا الاتجاه. محمد أبو حامد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، قال إن تصدير الكلاب والقطط انتهاك دستوري واضح، لأن الدستور ينص على الرفق بالحيوان، مضيفًا خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء dmc"، أن ذلك الأمر تعذيب واضح، وانتهاك للأديان السماوية، وجريمة أظهرت مصر بأنها تدعم الوحشية ضد الحيوانات. محمد صلاح محمد صلاح نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عبّر مبكرًا عن رفضه تصدير القطط والكلاب الضالة إلى الدول الأخرى، وكتب عبر "تويتر": "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان، هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث"، ونشر صورة له رفقة قطتين، معقبا: "لا لانتهاك حقوق الحيوانات". — Mohamed Salah (@MoSalah) لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث #لا_لانتهاك_حقوق_الحيوانات pic.twitter.com/9YHozXnqf7 — Mohamed Salah (@MoSalah) November 26, 2018 محمد رمضان — Mohamed Salah (@MoSalah)محمد رمضان الفنان محمد رمضان عبّر رفضه فكرة تصدير الكلاب والقطط، ونشر فيديو يستعرض فيه مهاراته في لعب كرة القدم مع كلبه، وعلّق: "كلبك لو عمل مشاكل.. صدره يتاكل، بهزر طبعًا.. لا لتصدير القطط والكلاب". أحمد فهمي أحمد فهمي الفنان أحمد فهمي تضامن مع هاشتاج "#لا_لتصدير_الكلاب_والقطط"، وظهر من خلال فيديو نشره على حسابه بـ"إنستجرام"، وقال: "أنا ضد تصدير الكلاب لدول آسيا، طبعًا لا دين ولا إنسانية يسمحوا بكده، لو مقتنع بالكلام ده اعمل فيديو وشير، واعمل هاشتاج على تويتر علشان نوصل صوتنا". سلمى أبو ضيف سلمى أبو ضيف الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف عبّرت عن رفضها تصدير الكلاب والقطط، وفي منشور لها عبر "إنستجرام" كتبت: "لا لتصدير الكلاب والقطط، إنتو عارفين الكلاب والقطط دي لو اتصدرت للدول اللي بتاكلها، عارفين بتتاكل إزاي؟ عارفين إنها بتتسلخ حية وبتتحرق حية وبيقطعوها حية وهي بتتسلق؟ لو الكلاب والقطط اتصدرت هيظهر خلل في التوازن البيئي والفئران هتكتر بسبب أكوام الزبالة وهتظهر العِرس وهتطلع التعابين والسحالي والضفادع والصراصير هتكتر، استقيموا يرحمكم الله". View this post on Instagram #لا_لتصدير_الكلاب_والقطط copied A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif) on Nov 30, 2018 at 11:40pm PST A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif) on Nov 30, 2018 at 11:40pm PST أسما شريف منير أسما شريف منير مصممة الأزياء والإعلامية أسما شريف منير، استنكرت تصدير الكلاب والقطط للخارج، وقالت من خلال فيديو لها على "إنستجرام"، وهي تحمل قطتها: "القطة بتاعتي بعتبرها زي بنتي وجزء من عائلتي، بتديني حب وحنان رغم إنها مش بتتكلم، طب ليه نصدر القطط والكلاب الغلابة دول لدول آسيا عشان ياكلوهم؟ ليه مش بنحس بالحيوان والتعذيب والألم اللي هما بيبقوا فيه؟ هما عندهم إحساس زينا بس مش بيتكلموا عشان يدافعوا عن نفسهم، النبي وصانا على الحيوانات".وغيرهم من المشاهير الذين أعربوا عن رفضهم لتصدير القطط والكلاب الضالة لخارج مصر، لدول تأكل لحمها.

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