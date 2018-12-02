انت الان تتابع ما هو حمام التخلص من السموم؟ يستحق التجربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يحتوي ملح "إبسوم" على كبريتات المغنيسيوم، وهو مركب معدني مهم يساعد على تحقيق التوازن بين العديد من العمليات البيولوجية في الجسم ويساعد على طرد السموم من الجلد

حمام التخلص من السموم ليس موجودا فقط في الأماكن المخصصة له، بل يمكن تحضيره في المنزل، وكونك لم تفعليه من قبل وستخوضين التجربة لأول مرة، فلا يجب أن يكون مؤلما، لإعطاء نتائج رائعة، فكري في أعضائك الداخلية التي قد يصيبها الضرر نتيجة استخدام الماء الساخن جدا، ففي الواقع، يمكنك الاستلقاء في حوض الاستحمام وبداخله ماء الليمون، وهذه العملية قد تستغرق بعض الوقت لكنها تفيد جسمك حقا، وهناك فوائد لاستخدام ملح إبسوم داخله عليك معرفتها حسبما ذكرها موقع Holistic Health Herbalist.

قد يفكر الكثيرون أن الديتوكس يعني التوقف عن تناول الأطعمة الصلبة، وشرب كميات كبيرة من المياه، وممارسة الرياضة للتخلص من السموم والوزن الزائد، لكن هذا ليس صحيحًا، فإن شرب عصائر الخضراوات يغذي جسمك دائمًا ويحسن صحتك، لذا لا تحتاجين إلى تقييد نفسك بنظام غذائي سائل لجني بعض فوائد التخلص من السموم، لكن حمام

قد يفكر الكثيرون أن الديتوكس يعني التوقف عن تناول الأطعمة الصلبة، وشرب كميات كبيرة من المياه، وممارسة الرياضة للتخلص من السموم والوزن الزائد، لكن هذا ليس صحيحًا، فإن شرب عصائر الخضراوات يغذي جسمك دائمًا ويحسن صحتك، لذا لا تحتاجين إلى تقييد نفسك بنظام غذائي سائل لجني بعض فوائد التخلص من السموم، لكن حمام ملح الإبسوم أضمن. - فوائد أملاح إبسوم للتخلص من السموم يتم التخلص من السموم بشكل كامل خاصة عند القيام بحمام الملح من 2-3 مرات في الأسبوع، لذا جربي ولن تخسري شيئا. 1- ديتوكس للجسم

يحتوي ملح "إبسوم" على كبريتات المغنيسيوم، وهو مركب معدني مهم يساعد على تحقيق التوازن بين العديد من العمليات البيولوجية في الجسم ويساعد على طرد السموم من الجلد، لذا يمكن ببساطة الاستمتاع بحمام ساخن مع 2-3 أكواب من أملاح إبسوم الذائبة التي يمكن أن تساعد في إزالة الشوائب الضارة من الجسم في نحو 10-15 دقيقة. وفوائد ملح إبسوم لا تتوقف عند سطح الجلد، بل تعزز سلفات المغنيسيوم مسارات التخلص من السموم في جميع أنحاء الجسم مما يسمح لها بتنقية نفسها من المعادن الثقيلة والنفايات الأخرى غير المرغوب فيها. 2- تقليل الإجهاد

عند إضافة أملاح إبسوم إلى حمامك تساعدك على الاسترخاء من خلال تهدئة العضلات وتليين البشرة واستعادة المعادن المفقودة والمغنيسيوم، كما حاول إضافة زيت عطري مثل اللافندر للمساعدة على تخفيف الإجهاد مع أملاح إبسوم. 3- الحصول على المغنيسيوم

ينظم المغنيسيوم أكثر من 300 إنزيم في الجسم تلعب أدوارًا رئيسية في تنظيم المئات من الوظائف الجسدية، مثل مستويات الطاقة والتحكم العضلي والنبضات الكهربائية والقدرة على التخلص من السموم، وإذا كان لديك نقص مغنيسيوم قد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والتهاب المفاصل، وعدد من الأمراض الأخرى، وتعزيز مستويات المغنيسيوم هو وسيلة ممتازة لدعم الصحة والعافية. 4- تقليل الألم والالتهاب

الرياضيون ليسوا وحدهم الذين يمكنهم الاستفادة من حمام التخلص من السموم العميق، فإذا كنت تذهب إلى "الجيم" ووجدت نفسك مرهقا ومتعبا فإن أملاح إبسوم هي مفتاح الانتعاش السريع، حيث يساعد المغنسيوم الموجود داخلها على تخفيف التورم والمساعدة في إزالة وإفراز حمض اللاكتيك من الأنسجة العضلية. - حمام ملح إبسوم والنفسية 1- في هذا اليوم عليك تناول أكثر من 8 أكواب من الماء بدرجة حرارة الغرفة لتعويض أي فقد يحدث. 2- بعد ذلك ستحتاجين إلى 2-3 أكواب من ملح إبسوم عالي الجودة، وتأكد من جودته من خلال فحص الملصق للمساعدة في إزالة السموم من الجسم. 3- ابدأ في ملء الحوض بالماء الساخن وإضافة الملح إليه بسرعة ليذوب في الحرارة. 4- قبل نزولك داخل هذا الماء تأكدي من درجة الحرارة المناسبة لجسمك لكي لا تتأذين. 5- ضعي جسمك في الماء لمدة 20 دقيقة أو أطول واسترخي داخله لمدة أقصاها ساعة خاصة بعد التمرين الشاق أو يوم مرهق. 6- بصرف النظر عن إزالة السموم من الجسم ككل، فإن الأملاح تخترق العضلات عميقًا وتساعد على تفريق حمض اللاكتيك المحبوس من الجسم، كما يزيد المغنيسيوم أيضًا من مستويات السيروتونين مما يخلق شعورا بالهدوء والاسترخاء. 7- كرري هذا الحمام من 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. يسمى ملح إبسوم بـ"الملح الإنجليزي" أو كبريتات المغنيسيوم، وهو مليّن طبيعي يساعد على علاج حالات الإمساك.

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