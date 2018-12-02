انت الان تتابع بالأسعار والمواصفات.. أكثر 7 سيارات مبيعا موديل 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أكد تقرير «أميك»، أن سيارات الركوب المحلية والمستوردة سجلت إجمالي مبيعات وصلت إلى 110.600 وحدة، بسعات ومناشئ مختلفة، مقابل 79.050 وحدة لنفس الفترة من العام الماضي

أظهر أحدث تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، المهتم برصد مبيعات السيارات في السوق المحلية، نمو مبيعات السيارات الملاكي، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الذي قارب على الانتهاء بنسبة 40%، قياسًا بذات الفترة من العام الماضي. وركز التقرير على أكثر سبع سيارات سيدان، تم بيعها في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري وهي «نيسان صني، فيرنا، رينو لوجان، شيفرولية لانوس، شيفرولية أفيو، هيونداي أكسنت، وبيجو 301». نرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات وإمكانات موديلات العام الجديد من السيارات الأكثر مبيعًا خلال العشرة أشهر الماضية من العام الحالي.

نيسان صني 2019 نجحت نيسان صني في استمرار احتلال صدارة السيارات السيدان الأكثر مبيعًا خلال الفترة المذكورة أعلاه، بعد أن استحوذت على 37.7% من الحصة السوقية لسوق السيارات السيدان في مصر، بعد أن كانت الشركة المنتجة -نيسان- قريبة للغاية من إعلان إفلاسها في عام 1999، إلا أن تحالفها مع صانع السيارات الفرنسي

نيسان صني 2019



نجحت نيسان صني في استمرار احتلال صدارة السيارات السيدان الأكثر مبيعًا خلال الفترة المذكورة أعلاه، بعد أن استحوذت على 37.7% من الحصة السوقية لسوق السيارات السيدان في مصر، بعد أن كانت الشركة المنتجة -نيسان- قريبة للغاية من إعلان إفلاسها في عام 1999، إلا أن تحالفها مع صانع السيارات الفرنسي -رينو- أنقذها من مصير مظلم، فكانت نقلة نوعية كبيرة للشركة التي تحوّلت إلى منافس قوي لكبرى شركات السيارات.

وتعتبر نيسان صني 2018 -المجمعة محليا-، واحدة من السيارات الاقتصادية في سعرها واستهلاكها للوقود، إلا أنها أيضا تتميز بجودة الخامات، وهذا ما يجعلها واحدة من أقوى المنافسين في فئتها مع كل من «هوندا ستي 2018، هيونداي أكسنت 2018، كيا ريو سيدان 2018، تويوتا يارس سيدان 2018».

وأعلنت الشركة اليابانية أسعار موديل 2019 الجديد، ليتراوح بين 220 ألف إلى 242 ألف جنيه، يتميز الموديل الجديد من صني 2019 1.5 A/T، بعدة مواصفات أهمها:

- سعة الموتور 1498 سي سي.

- قوة المحرك 108 أحصنة على 6000 لفة في الدقيقة.

- يبلغ عزم السيارة 134 نيوتن على كل 4000 لفة في الدقيقة.

- يمكنها التسارع من 0 - 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية.

- تبلغ السرعة القصوى 178 كيلومترا في الساعة.

- متوسط استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي فيرنا

واصلت سيارة العملاق الكوري «هيونداي فيرنا»، احتلال المركز الثاني والمنافسة بقوة في سوق السيارات المحلية، بعد استحواذها على 25.1% من مبيعات السيارات السيدان خلال الأشهر العشرة من العام الجاري.

وتأسست شركة هيونداى موتور في عام 1967، وتم إنتاج أول موديلاتها عام 1968 بالتعاون مع شركة فورد موتور، وهو موديل «هيونداى كورتينا»، فى عام 2006، حلّت هيونداي فى فى المركز الثالث بعد بورش ولكزس، في تصنيف «جى دى باور» للجودة، وباتت من كبرى الشركات إنتاجًا للسيارات على مستوى العالم، وجدت في السوق المصرية في الفترة الأخيرة بشكل كبير، واستطاعت أن تصل إلى المستهلك في السوق المصرية بجميع الموديلات التي تم إنتاجها، في كل عام يتم إنتاج سيارات جديدة وتغيير تام في الطراز الخارجي والتصميم الرائع، فأصدرت السيارة فيرنا 2018.

وتتراوح الأسعار الرسمية لهيونداي فيرنا موديل 2019 التي يتم طرحها في 5 فئات من التجهيزات، بين 191.500 جنيه وحتى 196.000 جنيه للفئات المزودة بناقل حركة يدوي و223.900 جنيه للفئة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

مواصفات فيرنا 1.6 M/T GL الجديدة

تتميز فيرنا 1.6 M/T GL بعدة مواصفات، أهمها:

- سعة الموتور 1599 سي سي.

- قوة المحرك 106 أحصنة على 5800 لفة في الدقيقة.

- يبلغ العزم الأقصى للسيارة 144 نيوتن متر، لكل 3000 لفة في الدقيقة.

- عدد الصبابات 16 صبابة، و4 سلندرات، وناقل الحركة يدوي، مزود بـ5 سرعات.

- يمكنه التسارع من 0 - 100 كيلومتر في الساعة خلال 13.5 ثانية.

- تبلغ السرعة القصوى 173 كيلومترا في الساعة.

- متوسط استهلاك الوقود 7.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

- سعة خزان الوقود 45 لتر بنزين 92.

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رينو لوجان



حافظت السيارة لوجان من رينو الفرنسية على منافستها بقوة في السوق، حيث نجحت في الحصول على 9.2% من مبيعات الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وباتت رينو لوجان واحدة من السيارات الشعبية في مصر، والتي لاقت إقبالا شديدا وانتشارا واسعا على الطرق المصرية، ويتم طرح الموديل الجديد 2019 من فئة F/L المانيوال، من السيارة بسعر تنافسي رسمي يبلغ 190 ألف جنيه، وفيما يخص المواصفات، فهي:

سعة المحرك 1600 سي سي.

قوة المحرك 90/5500 حصان/لفة في الدقيقة.

السرعة القصوى 175.

التسارع من 0-100 كيلو متر خلال 11.5 ثانية.

حقن إلكتروني للوقود.

متوسط استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

شيفرولية لانوس



احتلت شيفرولية لانوس المركز الرابع في قائمة أكثر سيارات السيدان مبيعًا بمصر من أول يناير وحتى نهاية أكتوبر 2018، حيث بلغت حصتها السوقية 6.8%.

وتقدم شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفرولية الأمريكية بمصر، سيارتها لانوس بفئة واحدة من التجهيزات مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 86 حصانا وناقل حركة يدوي من 4 سرعات.

وتبدأ الأسعار الرسمية للسيارة موديل 2019 من 168.400 جنيه.

- المواصفات 1.5 M/T F/O

- سعة المحرك 1498 سي سي.

5 نقلات يدوية للحركة.

4 سلندرات و16 صبابة.

حقن إلكتروني للوقود.

العزم الأقصى 132/3400 نيوتن. متر/لفة. دقيقة.

قوة المحرك 86/5800 حصانا/لفة. دقيقة.

التسارع من 0-100 كيلو متر خلال 12.5 ثانية.

متوسط استهلاك الوقود 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

السرعة القصوى 180 كيلومترا في الساعة.

شيفرولية أفيو

سيطرت شيفرولية أفيو على المركز الخامس في القائمة، حيث نجحت في الاستحواذ على 5.6% من مبيعات السيارات السيدان، وتتوفر السيارة بفئة واحدة، مزوّدة بمحرك سعة 1500 سي سي، بقوة 86 حصانا، وتبدأ الأسعار الرسمية لشيفرولية أفيو موديل 2019 من 211.500 جنيه.

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هيونداي أكسنت



جاءت هيونداي أكسنت في المركز السادس بقائمة السيارات السيدان الأكثر مبيعًا في الـ10 أشهر الماضية، بعد سيطرتها على 4% من إجمالي المبيعات، ويتم طرح الموديل الجديد في سبع فئات مختلفة التجهيزات، جميعها مزود بمحرك رباعي السلندرات سعة 1600 سي سي بقوة 125 حصانا ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتتراوح الأسعار الرسمية للموديل الجديد 2019 من هيونداي أكسنت، بين 268.500 و294.500 جنيه.

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بيجو 301

تمكنت السيارة بيجو 301 من السيطرة على قلوب وعقول المصريين، والمركز السابع في قائمة أكثر 7 سيارات مبيعًا، نظرًا لجودة خاماتها وسعرها التنافسي، مستحوذة على 2.3% من إجمالي المبيعات.

وقد أعلن العملاق الفرنسي بيجو عن الموديل الجديد لعام 2019 من طراز 301، مع تغييرات فى الشكل الخارجى والداخلى، ورغم أنه لم تحدث تغييرات ثورية فى تصميم الجسم والداخلية من بيجو 301 المحدثة، وكذلك فى تقنية سيدان المدمجة من الدرجة الاقتصادية «الاقتصاد فى استهلاك البنزين، المعايير الأوروبية»، فانحصرت التعديلات فى تغيير بخطوط غطاء الموتور، ونظام الوسائط المتعددة الجديدة، وكاميرا الرؤية الخلفية، وعلبة التروس التلقائية 6 سرعات الجديدة، بعد تقاعد القديمة.

وتبدأ أسعار موديل 2018 الرسمية من 269.900 جنيه وحتى 300.000 جنيه، وفيما يخص المواصفات، فهي:

سعة المحرك 1587 سي سي.

تستطيع السيارة السير مسافة 100 كيلومتر بـ7.3 لتر بنزين.

قوة المحرك 115 حصانا.

عزم الدوران 150 نيوتن متر.

السرعة القصوى 188 كيلومترا في الساعة.

التسارع من 0 - 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.8 ثانية.

4 سلندرات.

الطول 4.442 متر.

العرض 1.748 متر.

الارتفاع 1.466 متر.

سعة صندوق السيارة الخلفي 506 لترات.