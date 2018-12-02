انت الان تتابع الحذف العشوائي يضيع حقوق «سكندريين» في صرف التموين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٥ م

أعرب الآلاف من المواطنين فى محافظة الإسكندرية، عن غضبهم الشديد، بعد توجهم لصرف حصتهم التموينية، المقررة مع مطلع شهر ديسمبر بينما فوجئوا بحذف عدد من الأفراد بالبطاقات دون سابق إنذار. وقال فاروق عبدالله، أحد المواطنين، من أصحاب البطاقات التموينية، إنه توجه اليوم لصرف الحصة التموينية، علما بأن عدد أفراد البطاقة 6 أشخاص، وفوجئ بأن البطاقة تم اقتصارها على فردين فقط، متسائلاً من ارتكب هذا بحقنا رغم أننا نلتزم بجميع التعليمات. وأضاف محمد حسين، من سكان منطقة العصافرة، أن عدد أفراد بطاقته التموينية 5 أفراد، وفوجئ أن عدد المستحقين فردين فقط.

وهاجم جمال زقزوق، رئيس جمعية حماية المستهلك، مسؤولي التموين وطالبهم بالنزول لمكاتب التموين لحل مشكلات المواطنين التي واجهتهم أثناء صرف حصصهم التموينية. وأوضح، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن الأزمة ليس سببها تحديث البيانات لأن هناك عدد من الأشخاص يستحقون الدعم، وفوجئوا باستبعادهم وعدم حصولهم على المقرر