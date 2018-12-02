الان تتابع رفض جميع القضاة الأتراك المرشحين للعمل في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا رفضها جميع القضاة الأتراك المرشحين للعمل في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وقدمت الحكومة التركية قائمة مكونة من ثلاثة أسماء لشغل منصب كاراكاش، تضم القضاة حاج علي أتشيك جول، وفاطمة بيليم، ويوسف أكسار. إلا أن لجنة اختيار القضاة رفضت ثلاثتهم.

وفي القائمة الثانية قدمت الحكومة التركية قائمة ضمت كلا من فاميلا أرسان، وعضو مجلس الدولة بصري باغجي، ونائب مستشار رئاسة الوزراء أرجين أرجول، إلا أن ثلاثتهم رفضوا لعدم توافر الشروط.

ووضعت محكمة حقوق الإنسان شروطا لقبول القضاة المرشحين للعمل لديها، من بينها أن يجيد اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وأن يكون متمكنا من القانون العام الدولي، وأن يكون لديه سابقة أعمال في مجال حقوق الإنسان؛ ما أدى إلى رفض لجنة اختيار القضاة لعشرة مرشحين من تركيا.

وأرسلت تركيا قائمة جديدة للمرة الثالثة، تضم كلا من البروفيسور نجاتي بولات، والبروفيسور سلامي كوران، وعضو هيئة التدريس سلمى بينار؛ إلا أن البروفيسور كوران انسحب من الترشح، وترشح بدلًا منه البروفيسور إسراء كيبار، إلا أن هذه القائمة أيضًا تم رفضها.