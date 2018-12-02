انت الان تتابع حبس 8 متهمين ببث 12 قناة فضائية من منزل في البدرشين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إيهاب عمران ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٩ م

صوة ارشيفية

قررت نيابة البدرشين بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، حبس 8 متهمين من العاملين في قناة فضائية يتم بثها من داخل منزل بقرية ميت رهينة بينهم المدير المسئول 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار صاحب القناة. وأجرت تحريات النيابة برئاسة المستشار احمد يسري رئيس نيابة البدرشين تحقيقات موسعة في مداهمة إدارة المصنفات 12 قناة فضائية تبث دون ترخيص من داخل منزل بقرية ميت رهينة حيث استجويت المدير المسئول وعدد من العاملين الذين تم ضبطهم.

تبين من التحقيقات أن معلومات رصدتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ببث 12 قناة فضائية من داخل منزل بقرية ميت رهينة بالبدرشين دون ترخيص. وأوردت التحريات التي تسلمتها النيابة العامة أن المتهم الرئيسي يدعى "نور. ع.ب"، 35 سنة أنشأ وأدار مجموعة من القنوات الفضائية، مُتخذا من أحد