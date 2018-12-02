مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في حادثي تصادم بالبحيرة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود عبد الصبور ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٠ م

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرين، بكدمات وسحجات وكسور وارتجاج في المخ في حادثي تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي بالطريق الصحراوى الكيلو 111 طريق الخدمات اتجاه القاهرة دائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وسيارة ميكروباص أجرة بموتوسيكل بطريق مصر إسكندرية الزراعي بدائرة دمنهور، وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، ودمنهور العام. تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مباحث مركز شرطة وادى النطرون، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى لكيلو 111 طريق الخدمات اتجاه القاهرة دائرة المركز.

بالانتقال تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل قيادة "محمد. ع" سائق، ومقيم خورشيد الإسكندرية، وسيارة ملاكى قيادة "أحمد. ط. ف" سائق، ومقيم بمدينة دمنهور، وأسفر الحادث عن وفاة مرافق قائد السيارة الثانية "محمد. م. م" عامل، ومقيم بمدينة دمنهور وإصابة السائقين و5 آخرين من مستقلي السيارتين. وأصيب 8 أشخاص في حادث