انت الان تتابع المسابقات تعاقب مدرب الطلائع وتُغرم بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد بركات ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٣٩ م

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه تقرر توقيع غرامة قدرها 25 ألف جنيه على أحمد سامي، مدرب النجوم، نتيجة السلوك غير الرياضي بعد لقاء فريقه مع بيراميدز ببطولة الدوري المصري الممتاز، حيث قال عامر حسين في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن الغرامة منقسمة إلى 10 آلاف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي و15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي بعد المباراة. كان فريق بيراميدز قد نجح في الفوز على النجوم بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي.

كما قررت لجنة المسابقات بالجبلاية تغريم نادي بتروجيت 40 ألف جنيه، بسبب ما حدث قبل مباراة الفريق البترولي مع بتروجيت أمس بالدوري. وأوضح رئيس اللجنة، أن الغرامة منقسمة إلى 20 ألف جنيه بسبب تعطيل انطلاق المباراة، و20 ألف أخرى، نتيجة عدم الالتزام بتعليمات الحكم، مؤكدًا أنه تقرر أيضًا تحميل بتروجيت