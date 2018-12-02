المسابقات تعاقب مدرب الطلائع وتُغرم بتروجت

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد بركات ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٣٩ م
كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه تقرر توقيع غرامة قدرها 25 ألف جنيه على أحمد سامي، مدرب النجوم، نتيجة السلوك غير الرياضي بعد لقاء فريقه مع بيراميدز ببطولة الدوري المصري الممتاز، حيث قال عامر حسين في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن الغرامة منقسمة إلى 10 آلاف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي و15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي بعد المباراة. كان فريق بيراميدز قد نجح في الفوز على النجوم بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي.
كما قررت لجنة المسابقات بالجبلاية تغريم نادي بتروجيت 40 ألف جنيه، بسبب ما حدث قبل مباراة الفريق البترولي مع بتروجيت أمس بالدوري. وأوضح رئيس اللجنة، أن الغرامة منقسمة إلى 20 ألف جنيه بسبب تعطيل انطلاق المباراة، و20 ألف أخرى، نتيجة عدم الالتزام بتعليمات الحكم، مؤكدًا أنه تقرر أيضًا تحميل بتروجيت
كما قررت لجنة المسابقات بالجبلاية تغريم نادي بتروجيت 40 ألف جنيه، بسبب ما حدث قبل مباراة الفريق البترولي مع بتروجيت أمس بالدوري.
وأوضح رئيس اللجنة، أن الغرامة منقسمة إلى 20 ألف جنيه بسبب تعطيل انطلاق المباراة، و20 ألف أخرى، نتيجة عدم الالتزام بتعليمات الحكم، مؤكدًا أنه تقرر أيضًا تحميل بتروجيت أي أضرار ترد في تقرير الشركة الراعية للمباراة، التي تأخر انطلاقها بسبب خلاف الناديين على ألوان قميص كل فريق.
ويحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة خلف المتصدر نادي الزمالك برصيد 32 نقطة، ويتبقى لبيراميدز 3 مباريات مؤجلة.
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