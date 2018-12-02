انت الان تتابع «التموين» توضح أسباب حذف مواطنين من البطاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٣٣ م

بطاقات التموين - أرشيفية

تفاجأ عدد من المواطنين، صباح اليوم الأحد، أثناء صرف حصصهم المقررة من التموين، بحذف أفراد من أسرهم من البطاقات التموينية، ما تسبب في حالة من الغضب، خرج على إثرها المتحدث باسم وزارة التموين، أحمد كمال، للرد على الشكاوى وتوضيح أسباب الحذف والاستبعاد، في بيان رسمي، أشار خلاله، إلى أن الوزارة قامت منذ أكثر من 3 شهور، بإتاحة تصحيح البيانات على الموقع الإلكتروني "إدارة دعم مصر"، وعلى هذا الأساس، تم حذف كل الأفراد المسافرين أو المتوفين أو الموجودين على أكثر من بطاقة.

وقال كمال في البيان، إنه عند مراجعة البيانات، تم اكتشاف عدم التطابق بين أعداد البطاقات في الخبز والتموين، إذ ظهر أشخاصا مسجلين على البطاقات بأرقام قومية غير صحيحة، مشددا على أن وزارة التموين لجأت إلى أكثر من وسيلة لإبلاغ المواطنين بطرق تصحيح البيانات وسرعة تحديثها، كان آخرها طبع وصل التموين والخبز في