انت الان تتابع فضل: الخطيب يحسم استقالتي.. وهناك من يحرك السوشيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد شحاتة ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٢٤ م

كشف محمد فضل مدير التعاقدات بالأهلي، حقيقة استقالته من منصبه ومعه حسام غالي المنسق العام لقطاع الكرة، مؤكدًا أنهما تقدما باستقالتيهما بالفعل اعتراضًا على بعض الأمور داخل النادي. وأوضح محمد فضل في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" أن اعتراضه على أي شيء داخل الأهلي يكون نابعًا من حبه للنادي وخوفه عليه ورغبة منه في أن تكون الأمور على أفضل حال، مؤكدًا أنه رغم استقالته هو وحسام غالي فإنهما يواصلان العمل داخل النادي حتى عودة محمود الخطيب رئيس النادي من أجل حسم هذا الأمر، سواء باستكمال المهمة والتراجع عن الاستقالة أو الابتعاد والتمسك بها.

وكشف مدير التعاقدات مفاجأة بتأكيده أنهما لديهما ما يثبت أحقيتهما في الاعتراض على انضمام بعض الأشخاص للجنة التعاقدات لكن أخلاقهما لا تسمح لهما بفضح هذا الشخص. وعن التعاقدات الجديدة للأهلي شدد فضل على أن الانتقادات التي تعرض لها هو وحسام غالي على السوشيال ميديا كانت لأغراض معينة من بعض الأشخاص الذين يستغلون