ماذا قدمت الدولة لإنقاذ التعليم الفني؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - عبد الغفار: نحن بحاجة للفنيين أكثر من التخصصات الأخرى.. وشوقي: نظام جديد للتعليم الفنى 2019/2020.. وطايل: تعليم الفقراء.. وفوزي: وجود المدارس داخل المناطق الصناعية الحل

«ركزوا علشان تلتحقوا بالنظام الجديد وممكن تلاقوا شغل قبل التخرج، والوزارة تستهدف استيعاب 70% من طلاب الشهادة الإعدادية بالتعليم الفنى».. بهذه الكلمات أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستطلق نظامًا جديدًا للتعليم الفنى، العام الدراسى المقبل 2019/2020، تصريحات وزير التربية والتعليم خلفت حالة من الانقسام، فما بين مؤيد لتصريحات الوزير يرى أن التعليم الفنى هو مستقبل مصر، ومعارض للقرار يرى أن التعليم الفني يعاني الكثير من المشكلات ولا بد من حلها أولا وتقليل الفجوة بين سوق العمل والتعليم الفني.

الرافضون لتصريحات وزير التربية والتعليم أكدوا أن وصف التعليم الفني بتعليم الدرجة الثانية أمر غير مقبول، وأن هذه مشكلة الدولة وليس الطلاب، ويجب أن يتم ربط المدارس بسوق العمل، وتدريب الطلاب على المعدات داخل المصانع وأن تكون الدراسة عملية بنسبة كبيرة. تعليم الـ50% مظلوم "التعليم الفنى

الرافضون لتصريحات وزير التربية والتعليم أكدوا أن وصف التعليم الفني بتعليم الدرجة الثانية أمر غير مقبول، وأن هذه مشكلة الدولة وليس الطلاب، ويجب أن يتم ربط المدارس بسوق العمل، وتدريب الطلاب على المعدات داخل المصانع وأن تكون الدراسة عملية بنسبة كبيرة.

تعليم الـ50% مظلوم

"التعليم الفنى فى مصر مظلوم، لأن من يتم قبولهم فى هذا التعليم طلاب حاصلون على 50% خلال مرحلة التعليم الأساسى، بالإضافة إلى النظرة المجتمعية التي يتعرض لها خريجو الدبلومات الفنية، رغم حاجة الدولة إلى الفنيين أكثر من أي تخصصات أخرى"، بحسب ما قاله وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار.

وتابع عبد الغفار فى تصريحات صحفية، بأن عدد طلاب التعليم الفنى فى مصر يفوق عدد طلاب التعليم الجامعى، حيث يصل إلى 700 ألف، قائلا: "عددهم قوة كبيرة للمجتمع ويجب الاهتمام بهم، والوزارة تواصلت مع الجهاز المركزى للتعبئة لمعرفة مدى توافر العمالة لأصحاب المصانع ووجدنا فجوة كبيرة فى توافر الفنيين".

تعليم أبناء الفقراء

عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، قال إن «التعليم الفني مظلوم بالفعل ويعانى من الكثير من المشكلات خلال السنوات الأخيرة ولكن ليس لأن من يدخلونه هم أصحاب الـ50% كما يقول وزير التعليم العالي، ولكن لأن نسبة كبيرة ممن يلتحقون بالتعليم الفني هم أبناء الفقراء ويكونون فى حالات كثيرة حاصلين على مجموع الثانوية العامة ولكنهم يلجؤون إلى التعليم الفني هربا من الدروس الخاصة فى الثانوية العامة».

وأضاف طايل فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": التعليم الفني ليس تعليم الطلاب الأقل كفاءة كما يزعم البعض، ولكنّ هناك أقساما يكون تنسيقها مثل الثانوية العامة تماما مثل أقسام الإنترنت والكهرباء وغيرها من الأقسام العملية.

تعارض الواقع مع قانون التعليم

وتابع: مشكلة التعليم الفني فى مصر، أن ما يتم على أرض الواقع يتعارض تماما مع ما ينص عليه قانون التعليم، فالقانون ينص على أن عدد الطلاب فى الفصل لا يزيد على 20 طالبا، وما يتم على أرض الواقع أنه يصل عدد الطلاب إلى 52 طالبا كما ينص القانون على أن من حق كل 5 طلاب أن يتم تدريبهم على معدَّة، وما يتم هو تدريب أكثر من 20 طالبا على معدة واحده هذا إن تم تدريبهم من الأساس عليها.

فساد المعدات

وأشار إلى أن المعدات والأجهزة فى مدارس التعليم الفني تكون متهالكة وعفا عليها الزمن وليس لها وجود داخل المصانع والشركات فى سوق العمل، وليس لها مثيل، كما أن المعدات الموجودة داخل المدارس يتم شراؤها بأضعاف ثمنها لوجود فساد كبير وغياب الشفافية.



وشدد على أن الدولة هى السبب فى إطلاق مسمى تعليم درجة تانية على التعليم الفني، وتريد أن تصدر الأمر للمجتمع على أن مشكلة التعليم الفني تتمثل فى الطلاب وأنهم ضعاف المستوى، وعندما يتحدث وزير بهذه الطريقة عن التعليم الفني دون أن يكون هناك استراتيجية واضحة لتطوير التعليم ودون القضاء على المشكلات التى تعوق عملية التطوير "يبقى العيب من عنده".

تعليم فني خاص

ونوه بأن وزير التربية والتعليم يريد من خلال النظام الجديد للتعليم الفني أن يدفع الطلاب إلى دخول التعليم الفني بفلوس وهم فى الأصل أبناء فقراء، مشيرا إلى وجود فيلم يحمل اسم "فيلم دبلوم صنايع" يجسد معاناة طلاب التعليم الفني.

منذ عقود من الزمن نتحدث عن أن يكون لدينا تعليم فني يخدم سوق العمل، ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو العكس تماما، وسيكون لدينا ربط بين التعليم وسوق العمل إذا تم تدريب الطلاب بصورة فعلية وتم تنمية مهاراتهم بصورة كبيرة وأن تكون متنوعة لكي تجد سوق العمل ضالتها فى الفنيين داخل المصانع ويكون خريج التعليم الفني قادرا على امتلاك مشاريعهم الخاصة.

ربط التعليم الفني بالصناعات الموجودة

فوزي فتي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أكد أن الحل الأمثل لأزمة التعليم الفني فى مصر، هو أن يتناسب التعليم الفني مع الصناعات الموجودة فى مصر، وأن يعمل على تلبية احتيجات المصانع من الفنيين، وأن تكون المدارس الفنية موجودة داخل المناطق الصناعية، وأن يتم توفير السكن الدائم لهم داخل المنطقة الصناعية لكي تضمن الدولة توفير التدريب العملي لهم.

التعليم العملي 80%

وأضاف فتي فى حديثه لـ"التحرير": "لا بد أن تعتمد الدراسة فى المدارس الفنية على الشق العملي لتكون 80% عملي 20% نظري، وأن تعتمد الدولة الشهادة الخاصة بالطلاب، وأن يكون هناك عدد من الأقسام داخل المدرسة ويقوم كل مصنع بتولي نفقات القسم الذى يعمل به الطلاب".

وتابع: "هذه الأمور سوف تسهم بشكل كبير فى زيادة الإقبال على التعليم الفني من قبل الطلاب، لأن الطلاب الذين يحصلون على مجموع الثانوية العامة سيتجهون إلى التعليم الفني، رغبة فى الحصول على العمل، كما أنه سوف يسهم فى تخفيف الضغط عن الجامعات المصرية وسوف يزيد من المشاريع الصغيرة".

النظرة العالمية للتعليم الفني

ومن جانبه رحب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب فرج عامر بتصريحات الدكتور طارق شوقى، قائلا: "التعليم الفنى فى مصر أصبح سيئًا منذ أكثر من 40 عامًا وغالبية خريجى هذا النوع من التعليم يتخرجون وهم لا يجيدون القراءة والكتابة"، مشيرًا إلى أن فلسفة التعليم الفنى فى الدول المتقدمة تغيرت وأصبحت المدارس الفنية مؤسسات تعليمية ناجحة وجميع خريجيها يلتحقون بالعمل مباشرة بعد تخرجهم، بل إن غالبية المشروعات الصناعية والاستثمارية تعتمد على خريجى التعليم الفنى".

الجامعات التكنولوجية

وكان مجلس الوزراء -خلال اجتماعه اليوم- قد صدق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة"، الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية، والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، مؤكدا أن الجامعات التكنولوجية فى مصر ستكون بمثابة قاطرة التنمية، لا سيما أنها ستؤهل الخريجين لسوق العمل بصورة جيدة.