الان تتابع الجزائر.. إنقاذ مهاجرين فقد مركبهم منذ أربعة أيام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- وكالات

أنقذ خفر السواحل الجزائري، 20 مهاجرًا غير شرعي، فقد الاتصال بهم منذ أربعة أيام على بعد أربعين ميلًا من ميناء مستغانم شمال غربي الجزائر، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال مصدر أمني، إن أفراد المجموعة انطلقوا على متن مركب باتجاه إسبانيا قبل أربعة أيام لكنهم تاهوا في البحر بسبب الأحوال الجوية وسرعة الرياح.