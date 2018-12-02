الان تتابع سفير المملكة لدى موريتانيا: زيارة ولي العهد تؤكد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، الدكتور هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري, أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى موريتانيا تأتي تتويجًا للعلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال إن هذه الزيارة تؤكد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، وتجسد رغبة قيادتي البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده -حفظهما الله- والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، في تعزيز العلاقات بينهما والانطلاق بها نحو آفاق أرحب.

وأوضح “المطيري”، أن العلاقات السعودية – الموريتانية شهدت نموًا مضطردًا، شمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات التعاون المشترك, منوهًا بتطابق المواقف ووجهات النظر بين البلدين حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في تحقيق الاستقرار وحفظ الأمن في هذه المنطقة الاستراتيجية، وبما يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء العالمن معبرا عن ثقته في أن تحقق الزيارة جميع أهدافها المرجوة بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.