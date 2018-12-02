الان تتابع القيادي الحوثي إبراهيم الشامي يسلم نفسه للقوات اليمينة: وقعت ضحية لتغرير المتمردين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

ذكرت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، أن القيادي الحوثي إبراهيم الشامي، “أبو عبدالله”، سلّم نفسه إلى قوات الجيش اليمني، وتحديدا لحراس الجمهورية في الحديدة.

وأضافت: “الشامي” أكد أنه وقع ضحية لتغرير المتمردين وعند اكتشافه للأمر بادر بتسليم نفسه طواعية للجيش.

ووجه “الشامي”، الدعوة لقيادات وعناصر المليشيات بترك صفوف الحوثيين والانضمام للمقاومة الوطنية أو الانسحاب والعودة إلى منازلهم قبل فوات الآوان.