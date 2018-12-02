"مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية لأهالي "اللبان" بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي "فيروس سي" وصرف العلاج اللازم بمنطقة سوق الجمعة باللبان. يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.

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