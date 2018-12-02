"مستقبل وطن" يُقيم منافذ لبيع "اللحوم والدواجن" بأسعار مخفضة بالمنوفية

أقام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، عدد من منافذ بيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة قويسنا. يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر، حيث أنشأ الحزب عدة شوادر في عدد كبير من المراكز والمحافظات، لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من سعر الجملة، لعرضها بأسعار مخفضة ولتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة جشع التجار.

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